Qué pasa si mi décimo de la Lotería está roto o deteriorado: consejos para evitar estos daños

¿Te imaginas que ganas la lotería y no puedes cobrar el premio porque el décimo está deteriorado o roto?

Si ya has comprado tu décimo, es muy importante que lo guardes a buen recaudo hasta el momento del sorteo: evita meter el décimo en la lavadora por un descuido, dejarlo al alcance de niños o mascotas o guardarlo en un sitio del que, probablemente, no te vayas a acordar después.

Pero, ¿qué ocurre si, por alguna razón, el décimo se pierde o se daña? Aunque suceda una desgracia de este tipo, no todo está perdido. Desde Onda Cero te contamos todo lo que debes saber al respecto, así como los requisitos que exige Loterías y Apuestas del Estado para cobrar el premio si el décimo de la Lotería de Navidad está roto.

¿Se puede cobrar un décimo de lotería roto?

De acuerdo con el reglamento de la Lotería Nacional, que se puede consultar en la página web de la SELAE (Sociedad Española de Loterías y Apuestas del Estado) los billetes de la Lotería Nacional son documentos al portador. Esto significa que su presentación es imprescindible para cobrar un premio.

Concretamente, señala que “no se satisfará premio alguno sin la previa presentación del billete o fracción que lo obtenga, cuyo documento no podrá ser reemplazado ni sustituido de ningún modo”. Sin embargo, esto no implica que un décimo roto o deteriorado no sea válido.

En este contexto, la normativa de la Lotería Nacional indica que “los billetes rotos o deteriorados que ofrezcan duda sobre su validez, así como aquellos que inspiren sospechas de falsificación, serán sometidos a reconocimiento oficial”. De esta manera, aclara que no se pagarán hasta que sean verificados.

Esta verificación se puede dar en varios niveles:

En caso de que los daños del décimo sean menores , la inspección la realiza el propio personal de Loterías y Apuestas del Estado, que, en sus registros, puede comprobar la validez del décimo y la administración de Lotería que lo vendió.

, la inspección la realiza el propio personal de Loterías y Apuestas del Estado, que, en sus registros, puede comprobar la validez del décimo y la administración de Lotería que lo vendió. Si los boletos están completamente rotos y deteriorados, se remiten al lugar donde se fabrican los décimos de lotería: la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que dispone de los medios técnicos para certificar la validez de un boleto, aunque sea irreconocible.

¿Cómo cobrar un décimo de lotería roto o deteriorado?

Aunque esté en muy mal estado, es posible cobrar un décimo de lotería roto o deteriorado. Pero, ¿cómo?

El primer paso es introducir, con cuidado, el décimo en un sobre, e intentar manipularlo lo menos posible. No intentes pegarlo, recomponerlo o limpiarlo, ya que se considerará un intento de falsificación y, en consecuencia, tu derecho a cobrar el premio quedaría anulado.

Posteriormente, debes entregar el décimo dañado en la administración de loterías. En este contexto, será la administración la encargada de hacerlo llegar a Loterías y Apuestas del Estado para su verificación, que a su vez lo remitirá a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre si fuera necesario. Mientras dura este proceso, te entregarán un recibo conforme se verifica el décimo.

Finalmente, debes esperar a que te notifiquen la resolución, ya que los premios de lotería caducan a los tres meses. No obstante, en caso de que el décimo esté sometido a un proceso de revisión por parte de la SELAE, el plazo de cobro se suspende hasta que se dicte una resolución.

Asimismo, es conveniente aportar cualquier prueba que se tenga sobre la legitimidad del décimo: una fotocopia del boleto, el comprobante de compra o participaciones de lotería realizadas con familiares, amigos o compañeros de trabajo, entre otros.

Consejos para evitar daños en los décimos

Debido a las complicaciones que puede suponer cobrar un décimo de lotería roto o dañado, Onda Cero te propone varios consejos para tomar las precauciones necesarias y evitar este tipo de sanciones: