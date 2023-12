Perla, la mujer a la que le tocó el Gordo en directo en 2022: "Mis hijos no me pedían regalos, solo décimos"

Aunque la mayoría de nosotros terminaremos el día sin haber ganado una suma especialmente relevante en el Sorteo Extraordinario de Navidad, existen personas cuyas vidas cambiarán para siempre gracias al azar, en el día de hoy. El año pasado fue Perla, una mujer peruana que se encontraba en paro, la que se vio agraciada por la fortuna en el sorteo de Navidad: acompañada de sus dos hijos, Perla recibió la buena nueva en el propio Teatro Real, al que había acudido para presenciar en vivo y en directo como su décimo le había otorgado los 400.000 euros del Premio Gordo de Navidad.

Un año después, Onda Cero también regresa al Teatro Real, donde Jorge Infer está entrevistando a numerosos asistentes que atesoran historias tan increíbles como la de Perla. Ella misma ha vuelto al Teatro Real un año más, y ha hablado con nuestro compañero acerca del premio y del insólito regalo de Navidad que le han pedido sus hijos.

Un año después de ganar la lotería, Perla afirma encontrarse muy feliz, contenta y agradecida: "Toda mi tranquilidad y mi paz se la debo a España", explica Perla, que como madre soltera y en paro se encontraba, hace solo un año, en una situación realmente complicada. La mujer ha explicado en qué ha invertido su dinero: "Me he comprado una casita y he ayudado a la iglesia, como prometí", ha explicado la mujer a nuestro compañero Infer.

Pero Perla también ha reservado parte de su premio para sus hijos, pues ha guardado la cantidad restante para costear sus estudios. Han sido sus propios hijos, además, los que le han animado a volver a participar en la Lotería y a comprar más décimos: "Me pidieron que no comprara regalo de Navidad ni de Reyes. Solo querían décimos", ha manifestado Perla, que se ha visto interrumpida por los niños de San Ildefonso, que han cantado otro de los premios que se reparten en esta jornada tan especial.

Durante el día de hoy, esta mujer podrá disfrutar de la emoción del sorteo en directo, "la que no pude vivir el año pasado porque me tuvieron que sacar", ha bromeado Perla, que al recibir en directo la feliz noticia sufrió un ataque de ansiedad, y tuvo que ser atendida por el Samur.

El año pasado, Perla compró un total de 94 décimos, haciendo una inversión de 1.900 euros que vio compensada con creces. Aficionada de toda la vida a comprar lotería, Perla ha confesado a varios periodistas que suele comprar lotería en todas las ciudades a las que viaja: el año pasado, esta afortunada mujer contaba con décimos de Madrid, Alicante, Valencia y otras tantas ciudades.