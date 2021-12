Los loteros amenazan con parar los días 22, 23 y 24 de diciembre para "provocar un gran colapso"

No todo es alegría en el sector de la Lotería de Navidad y parece que se está llegando al límite. Los loteros han mostrado su descontento de forma clara con Loterías y Apuestas del Estado, ya que solamente se llevan una comisión del 4%, unos 0,80 céntimos, por cada décimo que venden en el sorteo navideño.

Así, después de no llegar a un acuerdo, han amenazado con prolongar su huelga hasta el 24 de diciembre si no se descongela el aumento de la comisión que reciben, lo que significaría un colapso tras el Sorteo de Navidad, que se lleva a cabo el próximo 22 de diciembre, el mismo día que los loteros detendrían su actividad.

Pero no solo puede afectar al Sorteo de Navidad, sino a todos sus productos, como los juegos activos, de los que se llevan una comisión del 5,5% y la Lotería Nacional, que se juega de jueves a sábado y de la que reciben un 6%.

Los ganadores del Sorteo no podrían cobrar el premio

Para ellos, es una situación muy injusta, según lleva el diario 'El Mundo', e insisten en que llegarán al final. Esto supondría que los ciudadanos que ganen un premio no podrían cobrarlo.

Desde la asociación Loteros en la lucha, recalcan que el "dinero para pagar no es infinito", y cuando los ciudadanos son incapaces de cobrar su décimo se ponen "nerviosos y violentos", por lo que se generaría un "gran colapso".

Pesimismo entre los loteros

En este sentido, añaden que hay mucha "competencia desleal" cuando Loterías y Apuestas del Estado venden décimos por internet. "Nosotros no nos estamos llevando lo nuestro", considera.

Aun así, después de tantos días de lucha, los loteros afirman que aceptarían una subida de dos puntos y pasara al 6%, por lo que se llevarían una comisión de 12 euros por décimo. Sin embargo, son muy pesimistas y piensan que el acuerdo está muy lejano.

La opción preferida entre los loteros es realizar el parón

No se sabe si terminarán llevando acabo este parón, teniendo en cuenta que lo confirmarán unos días antes del 22 de diciembre. Por ahora, se sabe que han elaborado una encuesta entre dicha agrupación y ya llevan más de 1.000 respuestas, y la opción de cerrar es la preferida con más del 30% de los votos.

Los loteros son comprensibles y reconocen que son los primeros interesados en evitar el cierre durante estos tres días, pero insisten que la paciencia tiene un límite. "Estás pidiendo a un lotero que no llega a fin de mes que tenga paciencia después de 17 años", reflexionan. No obstante, no reclaman una solución inmediata: "Esto termina el día que tengamos una promesa firmada por alguien que nos diga qué y cuándo".