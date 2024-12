¿Cuánto dinero toca en el Gordo de la Lotería de Navidad 2024?

¿Qué harías con 400.000 euros? En 2024, el Gordo de la Lotería de Navidad vuelve a hacer su aparición, y con él, la posibilidad de transformar vidas al instante. ¿Te imaginas recibir 400.000 euros por cada décimo premiado? Aunque la cifra suena como una fantasía, es la realidad para algunos afortunados. Pero, más allá de ese primer gran premio, el sorteo reparte un sinfín de premios que pueden hacer más que un par de sueños realidad. Desde los 120 euros por acertar las dos últimas cifras, hasta los suculentos premios de segundo y tercer lugar, la Lotería de Navidad distribuye un total de más de 2.500 millones de euros.

El Gordo: 400.000 euros por décimo

Comencemos por lo más jugoso, lo que todos queremos saber: ¿cuánto se lleva el Gordo? Este año, como en ediciones anteriores, el primer premio reparte 400.000 euros por décimo, una cantidad que transforma cualquier Navidad en un evento memorable. En 2024, si tienes un décimo que coincida con los seis números del Gordo, además de cambiar tu vida con la cifra mencionada, también se sumarán las múltiples emociones de ser parte del premio más grande del sorteo, que este año alcanza un total de cuatro millones de euros para el número completo.

Sin embargo, las posibilidades de acertar el Gordo son remotas, y aunque la esperanza es lo último que se pierde, la realidad es que las probabilidades de que tu número salga son de una entre 100.000. Sin embargo, esto no significa que el sorteo no sea una barra libre de premios, ya que el sistema de reparto de la Lotería de Navidad está diseñado para que el azar reparta suerte de muchas formas.

Otros premios millonarios: el segundo y tercer premio

Aunque el Gordo se lleva todo el protagonismo, la Lotería de Navidad 2024 también reparte generosos premios para aquellos que no tienen la suerte de ver su número como el elegido. El segundo premio, con una dotación de 125.000 euros por décimo, se lleva un buen pedazo de la tarta. Aunque no es la cifra astronómica del Gordo, sigue siendo una suma considerable que puede cambiar las vacaciones o, incluso, el futuro de muchos jugadores. La probabilidad este premio de una entre 100.000, lo que hace que, aunque más accesible que el Gordo, todavía sea una recompensa codiciada.

Por su parte, el tercer premio, dotado con 50.000 euros por décimo, también tiene su protagonismo. El dinero sigue siendo más que suficiente como para dar un respiro económico o financiar un proyecto personal. La posibilidad de ganar el tercer premio es igualmente de una entre 100.000, pero lo que diferencia a este premio es que, al ser de una menor cuantía, es más accesible para aquellos que no aspiran a la grandeza, pero sí a un buen pellizco.

Los pequeños premios: más de 2.500 millones de euros en juego

Ahora bien, si el Gordo se te escapa, no todo está perdido. La Lotería de Navidad tiene una particularidad que la hace única: un sistema de premios muy extendido. A lo largo del sorteo, los premios no se distribuyen solo en los tres grandes de la clasificación. De hecho, el total de más de 2.500 millones de euros que reparte el sorteo de Navidad se distribuye en miles de premios, lo que hace que las posibilidades de ganar algo aumenten considerablemente.

Los premios menores empiezan a partir de la terminación del Gordo, es decir, si aciertas las dos últimas cifras del Gordo, te llevas un premio de 120 euros por décimo. Aunque no es una cantidad que cambie el rumbo de tu vida, sí es un alivio para quienes juegan con la esperanza de recuperar su inversión. Además, el famoso reintegro devuelve los 20 euros invertidos si la última cifra de tu décimo coincide con la del Gordo, algo que, aunque pequeño, mantiene viva la ilusión en muchos jugadores.

En el caso de las pedreas y otros premios menores, el reparto es igualmente significativo: miles de premios de 1.000 euros por serie se distribuyen a lo largo de toda la jornada, y, si tienes suerte, podrías ser uno de los miles de afortunados que se lleve un pellizco.

Los premios de aproximación, como los premios a los números cercanos al Gordo, también tienen un atractivo considerable. Los números cercanos al primer premio, es decir, aquellos que se encuentran un número antes o después del Gordo, se llevan un premio de 1.000 euros por décimo, lo que, aunque no sea la fortuna deseada, sigue siendo una gratificación notable. Lo mismo ocurre con los números cercanos al segundo y tercer premio, que también se reparten con generosidad, alcanzando cantidades de 1.250 euros y 1.000 euros por décimo, respectivamente. Además, el cuarto y quinto premio no se quedan atrás, con premios de 20.000 y 6.000 euros por décimo, lo que hace que, aunque no se acierte el Gordo, haya muchas otras formas de salir del sorteo con una buena sonrisa y un premio en el bolsillo.

Lotería de Navidad 2024: más series, más oportunidades y más premios para todos

Este año, la Lotería de Navidad trae consigo una novedad que aumenta las posibilidades de ganar: el aumento en el número de series.Pasando de 185 a 193 series, se incrementa el número de décimos en circulación, lo que, en términos prácticos, se traduce en más premios y, por ende, más oportunidades de salir afortunado. Con un total de 3.860 millones de euros recaudados y 2.702 millones de euros destinados a premios, el sorteo de 2024 reparte 112 millones de euros más que el año pasado, lo que implica una mayor generosidad en el reparto.

Este aumento de series también impacta directamente en las posibilidades de ganar el Gordo, que, con más décimos en circulación, tiene más probabilidades de caer cerca de quienes juegan. La distribución de los premios sigue siendo masiva, con más de 2.500 millones de euros en premios, lo que eleva considerablemente las opciones de adquirir un pellizco, desde el primer premio hasta los pequeños premios menores.

Además, en esta nueva edición del sorteo, la mayor cantidad de premios será destinada a las pedreas y a las aproximaciones, lo que hace que las probabilidades de llevarse algo, aunque no sea el Gordo, sean más altas que nunca.