Luces y claros en el sector turístico

Por su parte, Baleares se anota 8.3 millones de viajerosA estos destinos les sigue Canarias y Andalucía, aunque ésta última ha sido la primera en percibir el crecimiento del turismo nacional. Lo más importante… crecieron los ingresos por turismo, y no es de extrañar que tales logros históricos merecieran páginas hasta en el de The Wall Street Journal.

En el caso de Cataluña, a la que en turismo le salen las cuentas , según el Consejero Puig, lo importante es que, paralelamente al crecimiento de ingresos y de viajeros, también se crezca “en valor añadido y en calidad además de incidir en la necesidad de seguir innovando”.

Pero no sólo eso, Cataluña ha recaudado 10 millones de euros gracias a la tasa turística en el segundo trimestre del año, 19 millones en total desde su puesta en marcha en noviembre del 2012.Una cifra que, según informó el Consejero, se destina íntegramente a la promoción del sector turístico. Pero la asignatura pendiente para Cataluña es distribuir por todo el territorio catalán los viajeros extranjeros que llegan cada año.Sigo insistiendo, como la semana pasada (ahora con cifras en la mano) en la buena respuesta de la industria turística en la que tendrían que inspirar algunos de nuestros políticos para no perder el tiempo en quimeras que no nos llevan a ninguna parte.

A este paso, y después de la confirmación del Banco de España de que nuestra economía empieza a despuntar y la exportación y el crecimiento de la competitividad turística, no hay quien nos pare. Muy a pesar de la UGT que desde la Federación Estatal de trabajadores de Comercio, Hostelería y Turismo creen que el sector cerrara el 2013 sin crear empleo según difunde Europa Press esta semana pasada, esperemos que se