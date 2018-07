La juez Alaya no da ni un día de respiro a Susana Díaz

La Juez Alaya no ha dado ni 24 horas de respiro al nuevo gobierno. No solo imputada a Chaves y Griñán. También a cinco ex consejeros ¿Era previsible? ¿Qué consecuencias puede tener?

¿La imputación de la Juez Alaya va a evitar que se designe a Griñán como senador, tal y como tenía previsto el Parlamento Andaluz?



En Catalunya está todo previsto para la llamada Vía Catalana, esa movilización en cadena que es el sueño de muchos y la pesadilla de otros. El propio Artur Mas ha equiparado su lucha con la de Luther King.