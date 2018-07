Investigan a tres parejas de bádminton por buscar la derrota intencionadamente

El Comité Disciplinario de la Federación Internacional de Bádminton estudia el caso de seis jugadoras acusadas de intentar dejarse vencer para obtener un cruce más favorable en los cuartos de final del torneo olímpico de Londres.

Las parejas de dobles de China, Corea del Sur e Indonesia han sido acusadas de "no poner en práctica todo su esfuerzo para ganar el partido" y de "comportarse de una manera claramente abusiva en detrimento del deporte".



El portavoz de la Federación Internacional de Bádminton, Gayle Alleyne, ha declinado hacer comentarios sobre posibles sanciones al término de la audiencia, a la que han sido convocados los equipos implicados.



Uno de los partidos bajo sospecha fue el de las chinas Yu Yang y Wang Xiaoli contra las surcoreanas Hung Kyung-eun y Kim Ha-na, finalmente ganado por estas últimas por un claro 14-21 y 11-21.



El público comenzó a sospechar que algo ocurría cuando tanto chinas como surcoreanas empezaron a cometer varios fallos de saque consecutivos, o hicieron que en lances relativamente sencillos del juego el volante se quedara en la red o fuera de la pista.



El juego llegó a ser tan vergonzoso y los abucheos del público subieron tanto de tono que el árbitro del partido ordenó que se detuviera a mitad del primer set, para pedir a las dos parejas que se tomaran el encuentro en serio, según la agencia oficial Xinhua.

Un juego sospechoso de amaño



