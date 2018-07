Gran reserva 21 - Lo mejor de la temporada

10 historias 10 canciones Gran reserva 21

1) Sonny and Cher - I Got You Babe

(Canciones despertador)

2) The Police - Every Little Thing She Does Is Magic

(Canciones sobre magia)

3) Coldplay - Yellow

(Canciones color amarillo)

4) Mama - Chicas de colegio

(Canciones sobre chicas)

5) Annie Lennox - Love Song For A Vampire

(Canciones sobre monstruos)

6) Henry Mancini - Baby Elephant Walk

(Canciones sobre elfantes)



7) Zombies - Groenlandia

(La movida madrileña)



8) Queen - Another One Bites The Dust

(Canciones sobre bajistas)



9) The Cat Empire - In My Pocket

(Canciones sobre bolsillos)



10) Lou Reed - Dirty Blvd

Lou Reed - Perfect Day

(Las canciones de Lou Reed)