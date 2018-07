Buenas noticias entre nubes y Mantis Religiosas

Amigos de Gente Viajera, estamos en el último fin de semana del mes de julio, con nubes en cuanto a conflictos, con extrañas tramas político-económicas y con “damas” que rodean su futura victima como la Mantis Religiosa, el caballito del diablo o Santateresa (como le llama al insecto en Sudamérica por su posición. Ya saben que éste es el insecto que tras aparearse se come a su pareja. Pero… ¿Para que vamos a divagar por la política teniendo el respiro veraniego del mes de agosto por delante?

Además de las buenas noticias de turismo que han “navegado” en los medios, esta semana pasada. Y es que son noticias tan alentadoras que no podemos obviarlas aunque queramos (aunque no es nuestro caso).

El Ministro Soria en el Parador de Toledo ante un crecimiento del 4.5% de los turistas que nos visitaron en los primeros seis meses del año 2014 no reafirmó que, más allá del turismo de sol y playa , los segmentos de turismo gastronómico, de salud, el turismo rural y de naturaleza son los que “hacen fuerte a nuestro país”.

Pero es que la OMT, en su último barómetro, ya ha dejado claro que entre los cuatro meses de mayo a agosto estarán viajando por el hemisferio norte el 41% de los viajeros internacionales de este año 2014, lo que nos da una cifra de 317 millones de viajeros, 460 millones de turistas viajando al extranjero (un 5% mas que el año pasado por estas fechas). Pero lo mas significativo – a mi parecer – es que el 20% de los viajes internacionales los realizan jóvenes entre los 16 y 34 años y algunos tienen una duración de casi dos meses. Aunque otros muchos, como nuestro compañero Periodista en practicas en verano Víctor Herranz, dedican casi un año a viajar por el mundo para formarse y ver el mundo con otra perspectiva. Algo que también reafirmó en su día en este micrófono otro Foto-Periodista, Kike del Olmo, que dijo que “debería ser una de las asignaturas obligadas de las Universidades al terminar la formación”. Estos jóvenes llamados “Generación Y”, según la OMT, representan la cifra nada despreciable de 190 millones de viajes al año, y su crecimiento de un 30% ha sido continuado desde el año 2007, a pesar de la crisis existente durante este periodo.

Y mas datos a tener en cuenta, mientras la llegada de Rusos a nuestro país desciende, el turismo nacional empieza a remontar, según declaraciones de Gloria Chaparro de Vatel España. Esta semana, escapadarural.com afirma que la ocupación de Turismo Rural en nuestro país registrará en el mes de agosto una ocupación de mas de tres puntos de crecimiento con respecto al año pasado. Y es que los viajes en familia o viajes con niños propician este segmento del turismo.

En otro orden de cosas no quiero dejar de destacar el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Ávila, Patrimonio de la Humanidad, que se prepara para celebrar el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. Y quiero hablarles de Viajes 2000, Agencia que pertenece a la Once, que va a facilitar ese Turismo para Todos.

Viajes 2000, además reafirma su colaboración con Predif para reforzar la oferta de turismo accesible, como por ejemplo, alojamientos accesibles cuya información ya pueden encontrar en la web de Predif www.predif.org.

Y seguimos sumando iniciativas, Aragón va a colaborar con otras seis Comunidades para impulsar el Turismo de Interior que pasa por la creación de Turismo de Interior con los estudios de mercado pertinentes para ser reconocida. Inteligentemente, aprovecharan la oferta de Promoción en el Exterior que les brinda Turespaña, en las 33 oficinas que pose a nivel internacional, de eso se trata de sumar no de restar.

En Gente Viajera abogamos porque llegue el momento en que nuestra Gente Viajera no viaje porque no quiere. Y si quiere y no puede… nosotros en Gente Viajera con la colaboración de las principales empresas del Sector Turístico ponemos en marcha un verano mas nuestro Concurso de “Postales Viajeras”.