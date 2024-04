La Rioja sigue reclamando mejor comunicación ferrovia con Madrid

El viernes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Renfe, Raúl Blanco, anunciaban que la llegada de nuevos trenes Talgo 106 iban a generar nuevos servicios en 9 comunidades, entre ellas, La Rioja, con una nueva conexión entre Madrid y Logroño, vía Miranda de Ebro, en noviembre.

El anuncio dejaba insatisfechos a Gobierno de La Rioja y PP, porque no reducía el tiempo de viaje, Oscar Puente decía en redes sociales el sábado que no se quería molestar a nadie y que, si no gusta, se llevarían servicios a otras comunidades. El portavoz del Gobierno regional, Alfonso Domínguez, decía que La Rioja no negocia en redes sociales.

El Gobierno entiende que, en infraestructuras del Estado que afectan a La Rioja, se debe contar con la opinión de la región, que está más que definida y con apoyo unánime, por lo que habría que hablar de modo bilateral.

La Rioja propuso un tren directo, y otro con parada en Calahorra, para un viaje de tres horas, sin transbordos ni pasar por Zaragoza. Uno saldría de Logroño a las 06:50 horas de la mañana para llegar a las 09:35 horas. El otro saldría las 17:15 de la tarde para llegada a las 20:00 de la tarde.

El Partido Socialista de la Rioja pide al ejecutivo regional que no menosprecie la nueva conexión ferroviaria con Madrid porque es una medida que favorece, además, la comunicación con Barcelona, Zaragoza y Miranda; que reduce los tiempos de viaje; y que incluso podría tener parada en Haro.

Consideran que esta nueva línea es una muy buena noticia para La Rioja e insisten en que no es opuesta a seguir solicitando esos dos servicios directos. El Asesor del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de la Rioja, Vicente Urquía, insta al presidente Capellán a apoyar la medida, en favor de colaborar por una mejora en las comunicaciones. El PSOE planteará al ejecutivo central que la línea incluya parada en Haro.