Carlos Bravo, el jugador de la UD Logroñés, pudo ser Carlos Alcántara en la serie Cuéntame

“Bravo, Carlos”… con este titular le dimos la bienvenida hace unos días, cuando apenas llegado a la UDL, debutó en Estella ante el Izarra: entró en el minuto 64 y dos después, en el 66, marcaba el 0-1: a los 2 minutos de entrar en el terreno de juego, y el 0-2 definitivo en el añadido para finiquitar el partido. Su actuación fue la perfecta definición de lo que debe de ser un refuerzo de invierno, aunque no le valió para ser titular este pasado Domingo ante el Valle de Egüés, entró en el 78 y no pudo marcar.

Carlos Bravo, delantero madrileño, 31 años, llegó el 15 de Enero a la UDL. Formado en la cantera del Rayo Vallecano y del Real Madrid llega procedente del Águilas de Murcia, también de 2ª RFEF, aunque ya le conocíamos de haber jugado la pasada temporada en 1ª RFEF en las filas del Real Unión y anteriormente en la Ponferradina, Rayo Majadahonda, Cultural Leonesa… largo recorrido, larga trayectoria, larga barba, fácilmente reconocible en el terreno de juego, al que le vamos a pedir que nos cuente “lo que ha encontrado en su largo caminar, cómo le ha ido y si ha conocido la felicidad”.

Escucha aquí la entrevista.

Carlos Bravo no llegó a hacer el castin para pasar de Carlos Bravo a Carlos Alcántara, pero si llegó luego a participar en varios capítulos de la serie haciendo el personaje del señor García, un amigo de la cuadrilla de Carlos, en 6 capítulos de la 1 y la 2ª temporada y, asegura, que desde entonces no ha visto ningún capítulo de la serie, y eso que han sido 420. Ha hecho series, cine, teatro, publicidad, pero no se arrepiente de haber optado por el fútbol como principal profesión.