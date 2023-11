La SDL afirma que comunicaron el despido de Eduardo Martínez y niegan la versión de su representante Egoitz Basurto

La Sociedad Deportiva Logroñés ha comunicado el pasado Miércoles 1 de noviembre que el jugador Eduardo Martínez dejaba el club por la rescisión de su contrato y anunciaban también a su nuevo fichaje, Jannick Buyla. La cosa se complica ahora cuando Egoitz Basurto, representante de Edu Martínez, además de Murua, Jon Ander Pérez o Haritz Albisua, ha asegurado que el jugador y él se enteraban de su despido por ese comunicado que había realizado el club. Nadie había firmado nada antes. Según el representante del jugador, el lunes se pone en contacto con él Juanma Barroso, director deportivo de la SDL, que le llama para comunicarle si estaban dispuestos a negociar una salida del futbolista. La respuesta, por su parte fue negativa. No iba a tener al futbolista dos meses sin jugar a la espera de que se abriera el mercado de fichajes del mes de enero. Desde entonces, asegura que nadie del club ha contactado con ellos para negociar una salida.

Por su parte, el club ha comunicado que lo que ha expresado el representante es totalmente falso. Los hechos fueron distintos. Todo comenzó el lunes antes de comer en la sede donde Juanma Barroso se reúne con Eduardo Martínez y le traslada la intención de no continuar en el club. Ese mismo día, a la noche, el director deportivo de la SDL llama al representante del jugador para rescindir su contrato y el martes, a las 19:59 de la tarde, el club envía un burofax por SMS al móvil de Edu Martínez con la rescisión de su contrato.

Han afirmado también que hay registro de ese envío del burofax y que en todo momento se han comunicado tanto con el jugador como con el representante. Eso era lo que se sabía hasta este momento, donde Edu Martínez en un directo en el canal de la plataforma de twitch de El Desmarque ha enseñado el burosms que le envió la entidad, con lo que lo que cuenta el equipo es verdad.

Solo que el jugador no lo vio y de haberlo visto no lo hubiera abierto ya que no pincharía en un enlace así por si tuviera un virus. La cosa es que el mensaje no llevaba ni remitente, ni nombre del club, ni identificación. "De parte de BuroSMS, muy señor mío, le adjunto carta extinción contractual".

Enrique Martínez y Gonzalo Salazar comentan sobre el asunto y dan su punto de vista acerca de ello.