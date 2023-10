Análisis, en tertulia, con los comentarios de Enrique Martínez, Felipe Royo, Gonzalo Salazar, José Manuel León Meliá y Luis Garcés. Una nueva jornada donde no ha vuelto a ganar ninguno de nuestros representantes, exactamente como ocurría también en la pasada, algo que no esperábamos que fuera tan habitual esta temporada y a lo que, esperemos, no tengamos que acostumbrarnos.