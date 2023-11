Miguel Ángel Velasco: "El partido de hoy es una final para nosotros"

El Club Balonmano Ciudad de Logroño juega esta noche a las 20 horas partido de liga ASOBAL contra el Ángel Ximénez Puente Genil. Un partido a vida o muerte para el técnico de los franjivinos que solo llevan dos victorias en esta temporada y van 13º en la clasificación.

Miguel Ángel Velasco ha atendido a Onda Cero donde ha admitido que es una final el partido de hoy. Además ha afirmado que el equipo tiene que centrarse todo el partido, los 60 minutos de él, y no solo 30 o 40 minutos como en otros partidos que han hecho que luego se arrepientan de no estar centrados todo el partido. Un Ciudad de Logroño que no descansa porque el sábado tiene otro partido de liga ASOBAL contra el Benidorm y el martes partido de Europa contra el Vojvodina. Tres partidos en una semana que va a definir el devenir del equipo.

Por último, aunque la plantilla sea justa, el técnico ha destacado la gran labor de todos y la importancia de cada uno de sus jugadores.