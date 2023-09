Darío Gómez: "La empresa decide y, aunque joda, hay que aceptarlo. Sabemos dónde estamos."

Los aficionados riojanos no se explicaban, en principio, los motivos por los que su empresa decidió dejarlo fuera de la feria de "su pueblo" en primera instancia, pero mucho menos en una segunda, tras la lesión de Elordi, unos días antes del inicio de la feria matea. El pelotari afirma en esta entrevista a Onda Cero que no le ha pillado por sorpresa en ninguno de los dos casos, pero que eso no supone ninguna decepción porque "desde un principio todos los pelotaris sabemos dónde estamos y asumimos que la última palabra siempre la tienen las empresas y, aunque joda, seguiré trabajando para tener otras oportunidades".