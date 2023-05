Más de uno La Rioja Noticias 22/05/2023

El Colegio Oficial de la Abogacía de La Rioja lamenta que las movilizaciones de letrados y funcionarios estén generando una gran incertidumbre entre ciudadanos y profesionales del Derecho, al no saber si van a tener o no lugar las citas previstas, sin que haya con antelación los pertinentes avisos, y con todas las molestias que generan en abogados y ciudadanía. Dicen que están al límite, que también tienen reivindicaciones, pero que no quieren tener que acudir a medidas drásticas para que se les haga caso, como parece ser necesario, vista la situación de otros colectivos.

Esta tarde se darán detalles de la huelga de médicos y pediatras convocada en Atención Primaria para el 19 de junio desde CSIF. La consejera de Salud, María Somalo, dice que es una petición minoritaria y UGT acusa a CSIF de abanderar una "huelga política" en medio de la campaña electoral.

La Campaña Electoral

Los candidatos de PSOE a las alcaldías de Arnedo y Calahorra dicen que el candidato del PP, Gonzalo Capellán, traiciona a La Rioja tras las declaraciones del viernes en las que ponía en duda el proyecto de la Ciudad del Envase y el Embalaje.

En términos similares, Capellán señalaba hoy que el enfoque del proyecto Valle de la Lengua es erróneo, y una oportunidad perdida para aprovechar correctamente los fondos europeos para generar desarrollo económico.

El Coordinador de Podemos, Pablo Echenique, se muestra confiado en obtener un buen resultado en La Rioja y descarta una "penalización" por el "efecto de Raquel Romero".

El candidato autonómico de VOX, Ángel Alda, dice que su formación no busca "sillones" sino cambiar el sentido de las actuales políticas de izquierdas en La Rioja, empezando por una drástica reducción de gasto en altos cargos y partidas "prescindibles"