Más de uno La Rioja Noticias 12/07/2023

Diario La Rioja consigue hablar con la madre de la fallecida, que señala que su hija padeció una década de malos tratos, pero que no había presentado denuncia por miedo. Dice que no tenía intención de separarse y marcharse. Piden que se agilicen los trámites para poder enterrar a la fallecida y que los menores no declaren hasta poder estar acompañados por su familia.

Los preciossubieron el pasado mes un 0,5%, mientras respecto a junio del pasado año lo hicieron en un 1,7%.

El equipo de gobierno local de Logroño anuncia que revertirá el carril bici de Avenida de Portugal para optar por otro trazado de enlace del eje ciclista. También se recuperarán las plazas de aparcamiento y se soterrarán los contenedores, como estaba inicialmente previsto, pero no ejecutado. Podría ser después de San Mateo.

El Grupo Municipal Socialista denuncia que el equipo de Conrado Escobar ha dicho falsedades sobre la gestión de los fondos europeos del gobierno anterior, y que deben ponerse a trabajar en serio por la ciudad. El equipo de gobierno actual dice que la información que se dio en el traspaso de poderesocultaba gran cantidad de inconvenientes ahora encontrados.