Más de uno La Rioja Noticias 05/09/2023

No cabe duda, según la Benemérita, de que no se trató de un accidente sino de un acto premeditado en el que el detenido aceleró para atropellar a las seis personas que hablaban fuera del centro, y que fueron los afectados. Los cinco heridos evolucionan favorablemente y no se teme por su vida.

El Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Haro han declarado dos días de luto oficial. En el centro de salud jarrero y en la Delegación de Gobierno se han guardado sendos minutos de silencio en recuerdo del fallecido, técnico sanitario del 061 de 32 años, y los heridos.

Los compañeros sanitarios del fallecido se mostraban tremendamente afectados por la muerte de "Manu" y reclamaban a las administraciones más seguridad para realizar su trabajo, en todos los ámbitos