Venta de Moncalvillo elegido tercer restaurante favorito por los españoles en 2021

Despediamos 2021 dando la bienvenida a una nueva estrella riojana que brilla en el firmamento Michelín, la ganada por el restaurante Nublo en plena Herradura de Haro, una apuesta por la cocina sin gas, sin luz, sólo fuego y brasa.. y hemos recibido este 2022 con algo tan grande como la medalla de bronce que distingue al restaurante, también Estrella Michelín, "Venta de Moncalvillo" de los hermanos Echapresto, como tercer restaurante favorito de los españoles en 2021, según la plataforma de reservas The Fork a través de las notas obtenidas por los locales con las opiniones de los comensales y de las reservas generadas, es decir, que no lo dice un señor que representa a nadie, no lo dice un crítico o un experto que podría no tener razón si no que lo dice la gente, los clientes y eso es, como dice Ignacio Echapresto, el mejor premio, el reconocimiento de sus clientes.