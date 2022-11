La Brújula de La Rioja 28/11/2022

El TSJR anula el acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021 que facultaba a cualquier funcionario con titulación superior a desempeñar la Jefatura del Servicio de Obras Hidráulicas. El Tribunal considera el acuerdo contrario a derecho y señala que ese puesto ha de ocuparlo una persona con conocimientos técnicos de grado superior en materia de aguas.

La alcaldesa de Nieva de Cameros, Inmaculada Sáenz, es elegida coordinadora general del partido España Vaciada, en el ámbito nacional. En La Rioja, esta formación concurrirá conjuntamente con el PR+ a las elecciones. Mañana concejales del PR+ van a analizar qué consecuencias tiene presentarse conjuntamente a las elecciones.

El Grupo Municipal del PP lamenta que Logroño no vaya a contar con su presupuesto a 1 de enero de 2023, dado que el equipo de gobierno aún no ha presentado su proyecto a tal efecto, por lo que estiman que quizá no pueda haber cuentas municipales nuevas hasta marzo. Según los populares, esto supondrá una merma de capacidad para el consistorio, toda vez que, además, los remanentes están agotados.