La Brújula de La Rioja 08/11/2022

CETM y Atradis no consideran que realizar una huelga indefinida en el sector del transporte sirva para solucionar los problemas con los que se encuentran, aunque consideran que no faltan motivos para la protesta. La Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera es la convocante de la movilización desde el domingo, pero su representación en La Rioja aún no se ha pronunciado oficialmente acerca de la misma.

El Consejo de Ministros aprueba cerca de 120.000 euros para La Rioja, en concepto de atención a niños y adolescentes no acompañados. La Comunidad acogerá a tres de los cuatrocientos que serán ubicados en todas las CCAA. Andreu dice que está a disposición del Estado y que se trabaja en la mejor oferta de alojamiento.

Los sindicatos CCOO, ANPE, STAR y UGT critican en un comunicado conjunto al consejero de Educación, Pedro Uruñuela, por sus declaraciones acerca de la contestación que ha generado el Decreto de Convivencia Escolar. En contra de lo manifestado ayer por el consejero, dicen que la mayoría de docentes está harta de las imposiciones del decreto, y piden la retirada concreta del Artículo 53