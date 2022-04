La Brújula de La Rioja Noticias 29/04/2022

PSOE, Podemos e IU, refuerzan el calendario de reuniones del Pacto de Gobernabilidad para agilizar la aprobación de las normas que formaban parte de este acuerdo, y han dejado claro que se desvinculan de la diputada no adscrita de Podemos y consejera de Igualdad Raquel Romero.

El fiscal solicita 2 años de cárcel para el exalcalde de Viguera, entonces en el PR, Francisco Jalón, por presunto delito de prevaricación urbanística continuada,y nueve meses de prisión más por presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

atendió el pasado año a 1.362 personas en La Rioja, gestionó 426 ofertas laborales y consiguió la inserción laboral de 264 personas.

Tras la salida de Raquel Romero del Grupo Mixto, la Cámara Regional está a la espera de conocer el informe de los servicios jurídicos para hacer efectivo su paso a diputada "no adscrita". Queda por ver si la presidenta del Gobierno toma o no alguna decisión en el futuro acerca de la continuidad de la ex diputada de Podemos como miembro del Consejo de Gobierno.

El domingo se celebra el Día Internacional del Trabajo, en el que los sindicatos saldrán a la calle de nuevo con sus reivindicaciones. Hoy el PSOE ha querido defender la reforma laboral, la subida del salario mínimo o la revalorización de las pensiones, para decir que los socialistas cumplen con los trabajadores. Trabajadores de Correos han realizado esta mañana un "encierro" de protesta de una hora en la oficina principal de la entidad postal, como adelanto a la huelga general que habrá en junio ante lo que consideran "desguace" y "desmantelamiento" de la empresa.