Francisco Ocón renuncia a ser propuesto a su elección como senador autonómico en el Parlamento

Noticias Mediodía La Rioja 14/01/2022

Ocón dice la propuesta de ser senador se la hizo Ferraz, no Andreu, y que renuncia para no dar la imagen de que era un trueque por no haberse presentado a la secretaría general del PSOE contra Andreu. Afirma que, cuando era consejero, rechazó ser delegado del gobierno y la dirección de SEPES