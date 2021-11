Más de uno La Rioja 22/11/2021

Los días 29 y 39 de este mes se celebrará en Riojaforum "Wine Land 2021". Organizado por el Club de Marketing, este foro internacional sobre enología y enoturismo pretende ofrecer algunas claves de cómo el sector vitivinícola debe adaptarse a los nuevos retos que han surgido tras la pandemia para poder llevar a cabo experiencias de éxito, como nos comenta su presidente Juan Ángel Zubeldia

Nos acercamos esta semana a Cenicero. Su alcalde, Marcos Jiménez, nos hace un recorrido por la localidad y nos descubre la gran cantidad de atractivos y actividades de este municipio de La Rioja Centro.

Carlos Prieto, CEO y director de seguridad de la empresa SSH Team Consoulting, nos descubre algunas de las prácticas que los ciberdelincuentes pueden llevar a cabo con motivo de Black Friday y Ciber Monday, así como de cada a la campaña de compras navideñas. La principal recomendación es no ofrecer datos personales y bancarios si no estamos seguros de la plataforma en la que estamos operando, y no abrir determinados enlaces que puedan plantearnos, porque pueden robarnos datos.

Logroño celebra el sábado 27 el Día de la Ciudad Educadora con actividades, de 12 a 14 horas, en el parque González Gallarza. Nos las comenta la concejala de Educación del consistorio logroñés, Beatriz Nalda.

Repasamos con el delegado especial de Loterías en La Rioja, Carlos Ruiz Alberti, cómo va la venta de la lotería de Navidad a un mes del sorteo.

Nando Cortezón, presidente de FER Comercio, nos expone el panorama con el que el sector comercial riojano afronta la recta final de año.

La presidenta del Colegio Oficial de Sicólogos de La Rioja, Pilar Calvo, presenta el ciclo de conferencias sobre la importancia de la mediación antes de ir a juicio. Un sistema que provoca más opciones de poder alcanzar acuerdos satisfactorios para las partes.