Más de Uno La Rioja Informativo 8:20h 4/12/2020

La Presidenta del Gobierno, Concha Andreu, culpa a la oposición, por no apoyar los presupuestos, de que no haya en La Rioja más ayudas a ciudadanos y empresas; PP y Ciudadanos consideran que la gestión de la pandemia en La Rioja nos ha llevado a ser la comunidad autónoma con mayor incidencia del coronavirus en España. El PP en el Ayuntamiento pide que no se ejecute el carril bici en Duquesa de La Victoria mientras el equipo de gobierno dice que "solo quieren meter ruido y ganar votos". Esta tarde se inicia el encendido de las luces de Navidad en las calles y plazas más céntricas de la ciudad.