Bodegas Familiares: abandonaremos el Consejo Regulador si no cambia el actual modelo

La Asociación de Bodegas Familiares de Rioja clamado contra el sistema de representación en el Consejo Regulador. Consideran que habiendo obtenido el apoyo de 216 de las 410 bodegas de la denominación (más del 50%) tan solo se les adjudique el 8% de los votos en el Consejo, con un crecimiento de un 44% con respecto a hace cuatro años que no se ve reflejado en la representación ya que mantienen sus dos vocales y el 8% del voto del sector comercial. Esa falta de proporción se debe al "mal reparto de representación en el Consejo", indica el presidente de la asociación, Eduardo Hernáiz, quien recuerda que en los cuatro últimos años "hemos intentado cambiarlo, pero no ha podido ser", por lo que se plantean, incluso, abandonarlo si no cambia el actual modelo.