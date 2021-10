Entrevista Más de Uno Álava

"El secreto de llevar 90 años abiertos es la calidad, de los productos que vendemos, pero sobre todo de las personas que trabajan con nosotros"

Es el secreto del éxito según la presidenta de Cafés La Brasileña, Maribel Bajo. Una empresa familiar que se acerca al centenario desde la tostadora de café de más arraigo y presencia no solo en Vitoria sino en todo el País Vasco. Una historia de éxito afianzada en la clientela y en una sociedad, la vitoriana, con la que siempre se ha identificado y a la que ha apoyado. No ha habido acontecimiento deportivo, cultural o social en Vitoria que no haya contado con la presencia y el apoyo de Cafés La Brasileña.