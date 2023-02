Con Susana Marqués Más de Uno Álava 09/02/2023

UAGA pide “agilidad” a las instituciones para acabar con las ventas a pérdida

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava se queja de que más de un año después de cambiarse la Ley, no se hayan fijado aún unos precios mínimos para el sector primario. Aseguran no entender por qué los productores no pueden determinar sus precios y sean los mercados internacionales los que especulan con sus productos. “Se han hecho de oro cuando peor lo hemos pasado los agricultores y ganaderos”, afirma su presidente Javier Torre.