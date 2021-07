Euskadi registra en un día 1.583 nuevos contagios, la cifra más alta de toda la pandemia

Euskadi ha registrado este pasado martes 1.583 nuevos casos de covid-19, 269 más que el día anterior y la tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes se eleva a 630 casos. Unas cifras que nos dejan 188 personas ingresadas en los hospitales vascos 14 más que la jornada anterior. La edad media de las personas ingresadas es de 52 años. La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha mostrado su preocupación por la "mala evolución" de la pandemia, "no solo en Euskadi, sino también en todas las comunidades autónomas y en muchos países de Europa". La consejera dice que estamos ante un escenario nuevo , la vacuna es una herramienta esencial pero no podemos dejar todo en manos de las vacunas . Insiste Gotzone Sagardui en que "es evidente que el número de hospitalizaciones está creciendo, aunque afortunadamente las infecciones y las hospitalizaciones no guardan la misma correlación que en olas anteriores, tampoco los fallecimientos".

Mascarillas

La consejera de Salud ha insistido en que "para atajar la expansión del virus y los riesgos que ello conlleva para muchas personas, sólo hay una vía: el cumplimiento de las medidas preventivas", y ha reiterado que el uso de las mascarillas se ha reducido y "parece haber una sensación de pérdida de miedo". Gotzone Sagardui no ha querido desvelar las medidas que pueda adoptar mañana jueves el LABI político presidido por el Lehendakari , aunque ha vuelto a insistir en que no hay herramientas con solidez jurídica que les permitan adoptar nuevas medidas como la restricción de la movilidad. Los partidos de la oposición en el Parlamento Vasco, EH bildu , Elkarrekin Podemos, PP+Cs y Vox han criticado la mala gestión del departamento de salud en esta quinta ola de la pandemia, le han pedido que asuma su responsabilidad , además de reclamar medidas de prevención y un refuerzo para la red de rastreadores que en estos momentos se encuentra con mayor carga de trabajo