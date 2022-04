INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Euskadi fue la cuarta comunidad autónoma que registró un mayor descenso de su población empadronada a lo largo de 2021, de 6.792 personas, lo que supone un 0,3% menos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer jueves la estadística del padrón continuo a 31 de diciembre de 2021, que recoge el efecto en la población del segundo año de la pandemia, después de una pérdida de más de 100.000 personas en 2020.

En el conjunto de España, la población inscrita en el padrón aumentó el año pasado en 50.490 personas y se situó en 47,4 millones. En el último año la población empadronada aumentó en nueve comunidades autónomas y disminuyo en ocho, entre ellas Euskadi.Con esta evolución, a 1 de enero de este año en el País Vasco había empadronadas, según los datos provisionales del INE, 2.207.201 personas, es decir 6.792 menos que el primer día de 2021, lo que supone una diferencia del 0,3 %.

En Euskadi hay empadronados 183.731 extranjeros, el 8,3 % de su población total. Esta cifra es prácticamente igual a la que había un año antes, ya que solo se ha incrementado en 717 personas, el 0,4 %. Este porcentaje de aumento es de los más bajos en el conjunto del Estado, solo por delante de Canarias, donde el número de extranjeros descendió el 0,1 % en un año, Asturias donde permaneció igual y Extremadura donde subió el 0,2 %.

De los 8.131 municipios que hay en España 251 están en CAV; de ellos 109 tienen entre 1.001 y 10.000 habitantes; 98 menos de 1.000, 38 entre 10.001 y 50.000, 4 más de 100.000 y 2 entre 50.001 y 100.000. La mayor parte de la población (el 40,1 %) vive en municipios de más de 100.000 habitantes, el 34,7 % en localidades de entre 10.001 y 50.000 vecinos; el 16,9 % en las de entre 1.001 y 10.000; el 6,3 % en municipios de entre 50.001 y 100.000, y el 2 % restante en pueblos más pequeños.

ENVEJECIMIENTO Y BAJA NATALIDAD

El envejecimiento de la población es un fenómeno que preocupa cada vez más en la sociedad y que pone en peligro el relevo generacional en muchas empresas y negocios, se consigue compensar en Álava con el incremento del número de habitantes. Es la única provincia vasca que engorda el padrón tras el segundo año de pandemia y mientras Bizkaia pierde 5.454 vecinos (un 0,4%) y Gipuzkoa otros 2.016 (un 0,2%), en territorio alavés residen 678 personas más hasta sumar 334.304, con un aumento del 0,2% que sirve para recuperarse de la caída de 2020 para alcanzar el récord de habitantes en Álava.

El asunto es mucho más complejo y se explica de un modo especial por la bajísima natalidad. Los datos más recientes del INE en este sentido, aunque son de 2020, resultan reveladores. Entonces solo nacieron 2.398 bebés en Álava, la cifra más baja desde 1999 -en 2011 hubo mil más, 3.427-. Y en cambio las muertes se elevaron a 3.267, aunque es cierto que esa cifra estuvo condicionada por el drama de la pandemia.

INMIGRACION FACTOR CLAVE

Que haya más defunciones que alumbramientos no solo es síntoma de envejecimiento poblacional sino que, habitualmente, condena al territorio a una caída en el número de habitantes. No ocurre así en Álava, que gana población. La llegada de inmigrantes es un factor relevante y en el último año esa cifra ha crecido en 477 personas. Un centenar largo de nacionalidades se reparten por la geografía del territorio alavés que cuenta con 32.906 extranjeros, lo que supone una tasa del 9,8% muy superior a Bizkaia (7,8%) y también a Gipuzkoa (8,4%) que está en la media de Euskadi. Este mayor porcentaje de inmigrantes también repercute en el promedio más bajo de edad porque son ellos los que contribuyen a rebajar esa media por un doble motivo. Llega una población relativamente joven y, además, tienen más hijos.En Onda Cero, el sociólogo de la Universidad del País Vasco, Imanol Zubero, ha dicho que esta tendencia a la baja de la población en Euskadi viene de lejos. Ya en 2016 se registraron un total de 3 mil personas menos que en la estadística de 2011. Zubero también reconoce que gracias a la inmigración Euskadi no registra una mayor caída. Sobre todo la llegada de mujeres jóvenes que tienen más hijos que las mujeres vascas. Además en el País Vasco las personas se emparejan más tarde y se hace más complicado tener más hijos.

Otros factores importantes son que la maternidad disminuye las posibilidades laborales y personales de las mujeres, la economía no es boyante como para incentivar el incremento de la familia. Es por ello, por lo que, según Zubero, sería necesario incrementar las políticas de familia para incentivar los nacimientos, aunque reconoce que es muy complicado revertir la situación demográfica actual