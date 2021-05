LEER MÁS Federación Asociaciones de Vecinos

Es la primera “no fiesta” de uno de los barrios de la capital ante un verano que volverá a contar con muchas restricciones para organizar festejos.

Ayer, las asociaciones de vecinos de la capital se reunieron con el ayuntamiento de Vitoria para abordar las NO FIESTAS en los barrios. De ese encuentro salieron "con muchas dudas y disgustadas". No habrá txupinazos, las verbenas solo se podrán celebrar con los asistentes sentados, se recomienda no instalar txosnas y las barracas están en el aire.