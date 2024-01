Cabalgata de Reyes en Vitoria-Gasteiz 2024: horario, recorrido y calles cortadas

Horario: recibimiento por la mañana

La Cabalgata de los Reyes Magos será el acto central del día 5 en Vitoria-Gasteiz, pero no el único. Por la mañana, a las 11.00 horas, Sus Majestades de Oriente llegarán a la estación de tren donde saludarán por primera vez a los niños que se acerquen. Posteriormente, realizarán el tradicional recorrido por la calle Dato, en coches clásicos, antes de subir al balcón del Ayuntamiento para pronunciar sus primeras palabras. Aproximadamente, a las 11:20.

A partir de las 12:15 y hasta las 18:00 horas, los Reyes Magos recogerán las cartas de los txikis en el Palacio de Villa Suso, desde la entrada de Fray Zacarías.

Recorrido de los Reyes Magos en Vitoria 2024

Tras la llegada a Vitoria-Gasteiz y el saludo desde el balcón de la Casa Consistorial y el posterior encuentro de los Reyes Magos con los niños y niñas en el Palacio Villa-Suso, sus Majestades de Oriente protagonizarán la tradicional Cabalgata de Reyes Magos.

La Cabalgata contará con espectaculares carrozas y el acompañamiento de varias compañías de teatro, que amenizarán el recorrido.

-El Carromato, con “Fantasia Floral” (Cádiz): Pasacalle festivo formado por un grupo de luminosas flores de colores y una pareja de colibríes que bailan sobre zancos.

-Kervan, con “Mirage” (Francia): Completo espectáculo itinerante compuesto por zancudos, músicos, malabaristas y bailarines, que sumergirán al público en un mundo irreal, una ilusión, un sueño.

-Caramatran, con “Electro Frogs” (Francia): Estas alegres ranas irrumpen en la ciudad y la iluminan con mil colores eléctricos. Acompañados por un simpático trío de saxofonistas brillantes.

-Teatro per Caso, con “World of Wonder Moonlight» (Italia): Elegante y delicado pasacalles con personajes alados, trajes luminosos, globos gigantes, un clown, música y baile que nos transporta a antiguos mundos olvidados.

-Asociación musical de batucada Batuketa (Vitoria-Gasteiz).

-Participarán, a su vez, la Banda Municipal de Música, Apdema, la Asociación Afroamericana, el programa "Kalez Kale", la Asociación Comparsa Carnaval Abetxuko, Carpe Diem y Serezade.

En cifras, serán 300 participantes y 7 carrozas las que recorran esas calles, las 3 primeras de fantasía, a las que les seguirán las 3 de los Reyes Magos y la séptima desde la que se lanzarán caramelos.

A las 19:00 horas comenzará el recorrido desde la plaza de Bilbao y discurrirá por las siguientes calles:

Francia

La Paz

Ortiz de Zarate

Florida

Ramón y Cajal

Micaela Portilla

Lascaray

Avenida de Gasteiz

Mapa recorrido cabalgata de los Reyes Magos | GEO Vitoria-Gasteiz

En el último tramo del recorrido se procederá a bajar el volumen del sonido de las carrozas con el objetivo de que las personas con trastornos del espectro autista y con discapacidad auditiva puedan disfrutar de la Cabalgata de Reyes con la mayor comodidad posible.

Cortes de tráfico

Quedarán cortadas al tráfico con la antelación necesaria las propias calles del itinerario del cortejo, así como las calles y cruces adyacentes, entre las 18:00 y las 21:30 horas, aproximadamente.

Asimismo, debido a la recepción de los Reyes Magos en el Palacio de Villa Suso, quedará cortada al tráfico de 11:00 a 18:15 la calle Fray Zacarías Martínez, en el tramo comprendido entre las calles Sociedad Vascongada y Santa María.

También el tranvía contará con restricciones. Euskotren modificará sus servicios y cortará la circulación entre las paradas de Angulema y Parlamento por la mañana de 10.00 a 11.30 horas y por la tarde de 18.00 a 21.30 horas. El resto de la jornada se prestará el servicio habitual.

