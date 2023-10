Sigue la confusión entorno a la Ley de Educación: PSE dice que habrá modelos lingüísticos, PNV habla de 'constatación' y EH Bildu pide una sola versión

Una de las leyes más importantes de esta legislatura, que todavía no tiene fecha fija de finalización, será la Ley Vasca de Educación, debatida, negociada y casi pactada durante dos años y medio. Sin embargo, da la sensación de que poco se ha consensuado durante todo este tiempo, porque tanto PNV como PSE pactaron 'in extremis' una enmienda que incluía en el texto a aprobar la continuidad de los modelos lingüísticos A, B y D. Algo que, durante todo el tiempo de redacción de la norma no se había tratado por considerar los diferentes ponentes y partidos que el modelo estaba superado por la realidad multilingüística en el País Vasco.

Confusión sobre los modelos

Tras la decisión de presentar la enmienda de manera conjunta, uno de los partidos que ha estado elaborando la norma, EH Bildu, se mostró "sorprendido" ante lo que consideraba "un volantazo" por parte del PSE. Y ante las palabras del consejero de Educación, Jokin Bildarratz, de que los modelos se irán adaptando y que el plasmarlos en una enmienda no es más que una "constatación", desde la coalición abertzale piden que los socios de gobierno salgan públicamente defendiendo una sola versión que aclare este tema. También piden a socialistas y jeltzales que respondan si consideran que el planteamiento actual de los modelos garantiza la obtención del nivel B2 en euskera al finalizar la etapa educativa.