El PSE alavés propone al consejero Javier Hurtado como cabeza de lista al Congreso

El secretario general del PSE-EE de Álava y consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, encabezará la candidatura al Congreso de los Diputados por territorio alavés. Esta formación apuesta por "una candidatura estratégica en unas elecciones decisivas para el futuro" de este territorio y de Euskadi. Además, creen que están en juego "la defensa de derechos y libertades, la convivencia y los avances sociales frente al auge de la ultraderecha y la derecha extrema".

En un comunicado, el PSE alavés destaca que Hurtado cuenta "con un profundo conocimiento de las instituciones, fruto de su amplia trayectoria de gestión en el Gobierno de España, Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco, que ahora quiere poner al servicio de la defensa de los intereses de Álava en Madrid".

Ante "la trascendencia" de los próximos comicios, los socialistas alaveses han decidido "situar en primera línea electoral" a su líder, al considerar que tiene "una dilatada experiencia de gestión y una trayectoria que le ha permitido conocer de primera mano el funcionamiento de las diferentes administraciones".

La decisión de concurrir a las elecciones generales obligará al lehendakari, Imanol Pradales, a remodelar su gobierno por partida doble, ya que también es previsible que lo abandone la vicelehendakari primera y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, propuesta por el PNV para ser candidata a diputada general de Bizkaia.

La salida de Hurtado del Gobierno Vasco debe producirse antes del 21 de octubre, de acuerdo con los plazos establecidos por la legislación electoral.