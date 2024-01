Los pellet detectados en Euskadi son pocos y en principio no proceden de Galicia .

"No hay motivos para pasar a fase de emergencia" por ello se ha acordado mantener la fase de alerta. Es la decisión acordada en la comisión de seguimiento del Plan Especial de Emergencias ante la contaminación marina tras el vertido de Pellets en Portugal en el mes de diciembre. Decisión tomada después de ver la escasa presencia de estas bolas de plástico en nuestras cosas, que las simulaciones no prevén que lleguen de maneras masiva y que los análisis de Azti de las bolas analizadas no son concluyentes.

Según el director de AZTI, Rogelio Pozo las bolas de plástico "no son extrañas en nuestras costas" de ahí que en principio as recogidas en la costa vasca, en principio, no son del vertido. En el análisis detectado se ha encontrado silicio propio de su contacto con la arena y gran degradación por el contacto con el agua y la luz solar. De ahí que se determine que llevan tiempo en nuestras playas aunque aun hay que cotejarlas con las muestras que lleguen de Galicia.

Por otro lado las diferentes simulaciones no indican que el vertido de plástico llegue a la costa vasca y por ello se ha decidido mantener el Plan Especial de Emergencias cuyo consejo asesor volverá reunirse el próximo lunes. Hasta entonces todas las instituciones siguen vigilantes y preparando material por si fuera necesario. Con base en el puerto de Santurce ya hay dos barcos preparados con redes especiales diseñadas por Azti y hay previsión de una tercer por si fuera necesario.