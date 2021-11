El paro baja en octubre en Euskadi en 1.063 personas

El paro ha bajado un 0,89% respeto al mes de septiembre. En comparación con octubre de 2020, se contabilizan en Euskadi 20.042 parados menos, lo que supone una caída del 14.47%. El desempleo ha descendido en todas las franjas de edad, salvo en los mayores de 54 años, entre quienes sube un 0,3%. Por territorios el paro descendió en Álava un 0,88%, en Bizkaia un 0,55% y en Gipuzkoa bajó un 1,62%. El desempleo se redujo en todos los sectores de actividad, excepto en el de Agricultura. El sector Servicios concentra el grueso de los parados. En octubre ha habido 87.275 contrataciones, lo que supone un descenso del 3,91% en la tasa mensual.

Reacciones

El Gobierno Vasco considera que el descenso es un dato "muy positivo, no solo por esas personas que buscaban empleo y lo han encontrado, sino porque consolida la tendencia de reducción constante y sólida que venimos detectando desde septiembre del pasado año". El sindicato ELA denuncia que "el 55% de las personas en desempleo no percibió ninguna prestación". LAB advierte de que "derogar la reforma laboral no es la única condición para crear empleo de calidad".