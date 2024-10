OCU tacha de abusivos los 10 euros de gastos de gestión de las entradas de Bruce Springsteen en Donosti

LEER MÁS Bruce Springsteen hará "doblete" en Anoeta

Pagar gastos de gestión por la compra en internet de entradas es algo habitual, pero no por ello menos abusivo. Así lo interpreta también la organización de consumidores. 'Pedimos que no se cobre este tipo de gastos de gestión cuando realmente no se gestiona nada', explica en Onda Cero el delegado de la OCU en Euskadi, Kepa Loizaga.

Las compañías que gestionan las entradas cobran al promotor del concierto y cobran al comprador 'Yo entro a la plataforma, dedico mi tiempo, mis claves...y me cobran gastos de gestión, ¿qué han hecho? Nadie va a discutir por diez euros para ver a Springsteen, pero son abusivos'.

La OCU advierte también de que en caso de haber algún problema, estas páginas no se van a hacer responsables. 'Hay algunas que tienen sede en Suiza, si hay algún problema no podemos reclamar'.