Miles de personas se manifiestan en Basauri contra los despidos en Bridgestone

Miles de personas se han manifestado por las calles de Basauri contra el anuncio de la empresa de plantear un ERE que afectará a 546 trabajadores de las plantas de Basauri y Puente San Miguel (Cantabria), de los que 335 despidos serían en Bizkaia y 211 en las instalaciones cántabras.

Una pancarta con el texto 'Bridgestone, despidorik ez (No a los despidos), ¡plan industrial ya!', ha encabezado la marcha en la que los manifestantes han coreado lemas como 'No sobra nadie'. En una segunda pancarta que portan los trabajadores se lee 'Bridgestone por la defensa del empleo. No a la deslocalización".

EN DEMANDA DE UN PLAN INDUSTRIAL

Los trabajadores participantes en la marcha, respaldados por familiares, amigos y vecinos, llevaban ropa de trabajo y exhibían pegatinas con el texto 'No a los despidos. Borroka merezi du. Huelga. Plan industrial ya'. Testimonios de los manifestantes han animado a defender los derechos de los trabajadores de la planta de Bridgestone, han destacado la posición "unánime" de la plantilla y el "éxito" del primer día de huelga, al tiempo que han advertido que de la actividad de la planta de Basauri "dependen muchas familias".

Asimismo, se han mostrado sorprendidos por la cifra "tan alta" de despidos anunciado y han denunciado el traslado de la producción a Polonia. "Ha habido mala gerencia y mala gestión, y los que pagamos somos nosotros", han lamentado, para destacar que ha habido seis nuevos directores de planta en diez años.