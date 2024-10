Bruce Springsteen hará "doblete" en Anoeta

La promotora Get In confirma que éstas serán las dos únicas fechas de la gira de 2025 en el Estado "quedando totalmente descartada la posibilidad de añadir más conciertos en España.

La venta de las entradas ha comenzado a las diez de la mañana a través de doctormusic.com y en tan sólo dos minutos la mayoría ya se habían agotado. El precio de las entradas es de 70, 84, 94, 108 y 140 Euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 140 Euros para Pista Delantera y 88 Euros para Pista Trasera (IVA incluido, gastos de distribución no incluidos). Se pueden adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

Documental

El anuncio de las nuevas fechas de la gira de 2025 llega poco antes del lanzamiento de “Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band”, un documental dirigido por Thom Zimny que llegará a Hulu y Disney+ el 25 de octubre. Ofreciendo la mirada más profunda jamás vista durante la creación de los legendarios shows de Springsteen and The E Street Band, la semana pasada se lanzó el tráiler oficial de “Road Diary”, que ya se puede ver en BruceSpringsteen.net. Este mes, la banda también viajará a Canadá para ofrecer ocho conciertos. El primero será el 31 de octubre en Montreal y la gira finalizará el 22 de noviembre en Vancouver, lo que marcará su show número 114 desde que regresaron a la carretera en 2023.