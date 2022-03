Mensajes de calma ante un posible desabastecimiento

Tras 8 días de huelga en el sector del transporte, la situación no parece que pueda encauzarse a corto plazo. Los camioneros siguen en la calle con sus protestas bajo el lema "Por un transporte digno" y piden soluciones directas mirando expresamente a las instituciones vascas. Desde el Ejecutivo de vitoria insisten en que la solución a la emergencia energética no puede esperar y vuelven a emplazar al Gobierno central a aportar una solución mas allá de la anunciada para el día 29. Mientras, los consumidores ven como empiezan a faltar productos de primera necesidad, frutas y verduras que llegan del sur, pescados con la flota amarrada y otros productos como leche, arroz o aceite. La duda es si es por falta de abastecimiento o por el acopio de los propios consumidores fruto del miedo. Por ello desde varios sectores hacen un llamamiento a la calma.

Advertencia del Gobierno vasco

La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha advertido de que el tiempo se agota y la actual situación requiere de una solución rápida porque esperar al día 29 para tomar medidas a la escalada de precios puede ser demasiado tarde. En su opinión, las medidas deberían llegar esta misma semana. La consejera defiende que los precios de la energía en general, junto al continuo incremento de la parte de carburantes y la huelga de transporte están condicionando la llegada de suministros ya de pro si limitados por lo que muchas empresas se han visto obligadas a parar su producción.

Calma en el Puerto de Bilbao

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, ha asegurado que el Puerto de Bilbao "está bien" y no ha "parado" pese a la incidencia de la huelga en el transporte en la salida y entrada de mercancías. Asimismo, ha afirmado que no hay un problema de "colapso" por la acumulación en los muelles de carga que no pueda salir.

No se pude parar el país

En Bilbao ,durante unas jornadas de Deusto Business School, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que hay medidas que el Gobierno central tenía que haber adoptado ya para abordar la actual coyuntura porque no se puede permitir "que el país esté parado". Asimismo, ha asegurado entender los problemas del sector del transporte, pero ha condenado todo acto de violencia y ha llamado al orden y a ser responsables porque se está provocando "una parada generalizada" de otros muchos sectores "causando un daño irreparable"