La madre de Santi Coca reclama justicia para su hijo asesinado en Donosti hace cinco años

La madre de Santi Coca reclama justicia para su hijo, que falleció a los 17 años el 28 de abril de 2019, dos días después de recibir una paliza en el exterior de una discoteca en el centro de San Sebastián. Ha pedido que se condene al acusado, conocido como 'El argelino'. "Si estoy aquí es porque ha asesinado a mi hijo y no tengo ninguna duda de ello porque mi hijo mayor estaba también con él", ha subrayado. Hacine-Bacha ha insistido en que "fue asesinado, no es homicidio". "Fueron una banda entre muchos y ahora se le juzga a M.O., que ha huido tres veces y han cogido antes del anterior juicio", ha señalado.

Así, ha considerado una "falta de respeto" por el "sufrimiento" que provoca a la familia esta tercera convocatoria del juicio. "Yo lo que quiero es que de alguna manera se le condene, cuanto más tiempo mejor y que también pague por todas las huidas que nos ha hecho alargar todo este proceso judicial caótico", ha afirmado. Fátima Hacine-Bacha ha llamado también a que se haga una reflexión sobre por qué el proceso judicial "ha sido todo tan largo y por qué han permitido que este acusado haya huido tantas veces, haya sido cogido tantas veces y no haya sido extraditado". "Me parece una falta también de respeto", ha insistido.

Amenazada

En esa línea, ha explicado que ha estado "amenazada por este acusado" y que "tenía una orden de alejamiento cuando salió de prisión". "He estado viviendo todos los días amenazada con una hoja de la Ertzaintza para llamar hasta que me tuve que ir a la Comunidad Valenciana a vivir porque yo no sé lo que puede llegar a hacer el otro", ha relatado. Por ello, ha pedido que se culpe al acusado del asesinato de su hijo y también "por la amenaza que he vivido, dos años en vilo y nadie sabe lo que es día tras día bajar y tener esa incertidumbre de si me va a hacer algo".

Además, ha reclamado que el acusado pague "por la huida que, al final, ha favorecido a los otros que también han contribuido y le han asesinado también, los que están absueltos y uno en prisión". "Quiero que le condenen y que vean que tiene tres delitos grandes, y que seguimos aquí todavía desde el 2019-2024", ha señalado.