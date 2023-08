Urkullu insiste en que un gobierno del PP necesitaría toda la legislatura del apoyo de Vox

El Lehendakari reflexionará sobre si "merece la pena" celebrar las próximas elecciones autonómicas en julio de 2024 y no descarta que pueda convocarlas con las europeas, el 9 de junio. Ha precisado, no obstante que no está todavía en una reflexión sobre la fecha de esos comicios y ha apuntado que también pueden darse otras "circunstancias" que puedan condicionar los tiempos, como una posible repetición de elecciones generales en enero.

Tampoco ha desvelado si su voluntad es repetir como candidato a Lehendakari y ha recordado que es competencia del PNV proponer al aspirante, para lo que hay "un cauce establecido". Será dentro de este proceso y en el momento en que corresponda, cuando Urkullu trasladará al EBB, la ejecutiva del partido, su reflexión personal.

Modelo de Estado

Iñigo Urkullu ha reivindicado un modelo de Estado "que dé respuesta" a las aspiraciones de Euskadi de "más y mejor autogobierno", una reclamación "mayoritaria" en la sociedad vasca. Además, se ha comprometido a trabajar e invertir para "mejorar" los servicios públicos y superar el millón de afiliados con "un empleo de calidad".

El lehendakari cree que en ocasiones "resulta imprescindible salir para valorar" lo que se tiene "en casa". "Salir de nuestro día a día para realizar comparaciones, para ver otras realidades. Estoy seguro de que, durante este periodo estival, hemos realizado este ejercicio y hemos llegado a importantes conclusiones", ha afirmado.

De esta forma, ha dicho que hay que "seguir trabajando" porque Euskadi cuenta "con grandes servicios", pero es una "obligación mejorarlos". "Lo seguiremos haciendo. Todos queremos la mejor Sanidad Pública, Seguridad, Servicios Sociales o Educación posibles. Son nuestra piedra angular, lo que nos hace estar orgullosas y orgullosos de nuestro modelo de bienestar", ha señalado.

Política nacional

El lehendakari hablará hoy por teléfono con el candidato popular, pero de antemano advierte de que la negociación ahora corresponde a los partidos y no a los presidentes de Comunidades autónomas. Haciendo suyo el discurso del PNV, no concibe apoyar a Núñez Feijoo porque ello obliga a tener el apoyo de Vox durante toda la legislatura.