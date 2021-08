La incidencia acumulada baja de los 500 casos en Euskadi aunque las UCI vuelven a batir otro récord en esta quinta ola con 78 pacientes

La pandemia retrocede en Euskadi pero lo hace a un ritmo muy lento. En las últimas horas se ha realizado 7.268 test diagnósticos con 414 positivos en Bizkaia 119 en Álava y 153 en Gipuzkoa. Este último es el primer territorio que abandona la zona roja con 398 casos por cada 100.000 habitantes. Baja también la tasa de positivos y se sitúa en el 9.7%. En los hospitales han ingresado en las últimas horas 34 personas con covid y en las UCI siguen aumentando los pacientes en estado crítico y son ya 78.

TOLERANCIA CERO CON LAS NO FIESTAS

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, a 48 horas de que la ciudad estuviera celebrando la Aste Nagusia, ha recordado que este año, de nuevo, no puede haber celebraciones. Cree que no hay excusas y pide tolerancia cero tras recordar que se han llevado a cabo en la capital 19 sanciones de las cuales 1.800 son por botellones. Aburto no ha querido desvelar el dispositivo policial entre Ertzaintza y Policía Municipal. Además, ha recordado a Bilboko Konparsak que sólo han sido permitidos 5 actos de los convocados por estos colectivos. Por ello, les anima a que retiren de su página web otras citas alternativas como colocar barras en el Arenal.