La fecha en la que sabrás si te toca ser mesa electoral en Vitoria en las elecciones europeas

Las personas que formarán parte de las mesas electorales se elegirán mediante un sorteo público entre todas las personas que conforman el censo y reúnen las condiciones para ser miembros de la mesa (deben saber leer y escribir, ser menores de 70 años, y la Presidencia debe tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente).El sorteo para esta convocatoria electoral se celebrará en el ayuntamiento de Vitoria el 13 de mayo de 2024 a las 9 de la mañana.

Cómo saber si me ha tocado

Se realizarán tres intentos de notificación. Además de las notificaciones individuales, los días 14, 15 y 16 de mayo se podrá consultar el resultado personal en los centros cívicos sin necesidad de cita previa. La consulta se realizará por escrito y es personal, es decir, no se puede solicitar información de otra persona, salvo que se presente un documento de representación con la fotocopia del documento de identificación de la persona representada.

Tandas de notificaciones posteriores

Tras esa primera tanda de notificaciones, es habitual que haya que realizar nuevas y sucesivas tandas, ya que son diversas las causas que hacen que se produzcan vacantes en las mesas que haya que ir cubriendo. Para estas sucesivas notificaciones, se van seleccionando las personas candidatas de entre las 14 personas suplentes que, por cada uno de los puestos de mesa, se habían seleccionado en el sorteo inicial. Generalmente, en cada proceso electoral es necesario realizar un único sorteo, pero hasta 4 tandas de notificaciones, con el fin de completar todas las mesas.

Para la jornada electoral el objetivo es convocar a 3 personas (1 titular + 2 suplentes) por cada uno de los 3 puestos que conforman la mesa (presidente, vocal 1º y vocal 2º). 9 personas en total. No obstante, en el sorteo se selecciona a 15 personas por cada uno de los 3 puestos (la persona titular + 14 suplentes) ya que es habitual que, por causas diversas -como que no se logre hacer llegar la notificación a la persona, o que la JEZ estime alegaciones para no acudir- queden vacantes algunos puestos de la mesa que haya que cubrir tirando de ese listado de sustituciones.