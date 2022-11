Euskadi mantendrá los descuentos del 50% al transporte público

La parlamentaria del PNV, Irune Berasaluce, ha insistido en que el Gobierno central debería mantener la financiación del 30 % de la rebaja en los billetes. "Agradecería a Podemos y al PSE que están en el Gobierno de Madrid que faciliten que llegue esta financiación", ha insistido. Hasta ahora el PNV ha sido la formación más reacia a continuar con los descuentos si no llegaba financiación desde Madrid. "No valen excusas ni esperar a terceros para ejercer las competencias vascas y el autogobierno (...) No vale esperar a España cuando tenemos un presupuesto de récord con remanente suficientes", ha reclamado Iñigo Martínez desde Elkarrekin Podemos.

En el texto aprobado, se recoge que estas ayudas se evaluarán a los seis meses y 'se analizarán si se dan o no las condiciones que las motivaron'. En todo momento se ha planteado que estos descuentos son una medida excepcional ante la escalada de precios. De forma más estructural, en lo que ya trabajan las instituciones, es en la llamada integración tarifaria. Es decir, el sistema de descuentos progresivos en el precio de las tarifas del transporte, en función del uso y las circunstancias, como la renta, o número de miembros de la unidad familiar. Los operadores públicos abordan ya esta cuestión en la Autoridad vasca del Transporte, que confía en culminar los trabajos e implantar este sistema común para todo Euskadi a lo largo de 2023.