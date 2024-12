Euskadi y Canarias piden un mecanismo extraordinario de reparto de menores ante su "dramática situación"

Euskadi y Canarias se unen para enfrentar la cuestión de la llegada de personas migrantes. Ante la situación de crisis migratoria que se vive, el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, consensuaron este jueves en Ajuria Enea un documento de trabajo que exige un plan para abordar este fenómeno desde la "solidaridad" y "correspondencia" en el conjunto de las comunidades autónomas. Documento que esta mañana han presentado en la Conferencia de Presidentes presidida por Pedro Sánchez en Santander.

Ambos mandatarios, ponen el foco en la gestión de los menores extranjeros no acompañados (menas). Las últimas semanas la Diputación de Bizkaia se ha visto obligada a decretar la situación de emergencia por el colapso de los centros de acogida. El texto presentado por las dos comunidades autónomas, declara que Euskadi acogió para finales de noviembre a 890 menores y que es la cuarta comunidad que más menores acoge en proporción a su población. Por ello, proponen "un mecanismo extraordinario" de distribución de menores no acompañados y que se aplique "la solidaridad y corresponsabilidad territorial" que vinculan al Gobierno de España y a los ejecutivos de las Comunidades Autónomas. De esta forma, plantean que cada territorio asuma una carga proporcional según la solidaridad y acogida desarrollada hasta ahora, si población, PIB per cápita y el desempleo que tenga. y que se dote de más recursos para hacer frente a este asunto de la mejor manera posible.

Asimismo, proponen reforzar la cooperación con los países de origen, explorando las posibilidades que abre el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y el nuevo reglamento de extranjería, "para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en su país de origen, y también promover tránsitos ordenados, mediante la migración circular".