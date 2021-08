El delegado del Gobierno cree que urkullu tiene herramientas para pedir un toque de queda para restringir la movilidad

El delegado del Gobierno ha asegurado que "ya hay algunas comunidades autónomas que están decretando restricciones a la movilidad nocturna de forma quirúrgica, discriminada y en los sitios donde hay mayor incidencia pandémica, lo están haciendo e incluso están contando con el aval de la justicia para ello". Además ha recordado que el Tribunal Supremo ha dado la razón a otras comunidades como es el caso de Aragón. Por eso considera que "es una puerta a la que puede acceder el Gobierno Vasco para poder decretarlo".

Debemos jugar con coherencia

Itxaso ha asegurado que depende del lehendakari pedir un toque de queda y ha añadido que trata de "no decirle a nadie lo que tiene que hacer. Lo que sí creo es que todos debemos jugar con coherencia". Cree que el Gobierno Vasco tiene herramientas, como han hecho otras comunidades autónomas con las mismas competencias que tiene el ejecutivo de Vitoria, para poder llevarlo a cabo y pedir autorización al Tribunal Superior de Justicia". Considera además que si Urkullu no ha empleado esa vía es porque no lo ve necesario.

Apoyo al Gobierno Vasco

El delegado del Gobierno ha reiterado su "apoyo" al Gobierno Vasco. Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que aproveche las miles de citas que están libres en Osakidetza.