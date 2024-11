Cuándo se encienden las luces de Navidad en Bilbao 2024

Más de 1.500.000 luces led llenarán de color calles y plazas de la villa en una navidad en la que además, llegan novedades.

Horario del encendido de luces

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, encenderá las luces navideñas de la villa el próximo 27 de noviembre a las ocho de la tarde desde el parque de Doña Casilda, junto al nuevo túnel de luz de más de setenta metros de longitud. Hasta el próximo seis de enero, las luces navideñas permanecerán encendidas entre las 18 y las 22 horas.

Dónde hay luces de Navidad

Las tradicionales estampas navideñas cobrarán vida en la Villa; con el imponente árbol de la plaza del Arriaga, el bosque mágico del Arenal, las luces azules de la Gran Vía, las figuras de Olentzero y Mari Domingi en la Plaza de las Mujeres, así como la decoración junto al edificio principal del Ayuntamiento –donde se prenderá, de nuevo, la gran bola navideña y la baldosa de Bilbao–. También la Gran Ballena Dorada que, al igual que el año pasado, se ubicará enfrente del Ayuntamiento, en el Muelle de Uribitarte.

A ellas se sumarán este año dos nuevas y espectaculares instalaciones –adquiridas en propiedad por un importe de 430.000 euros– que tomarán vida en la Plaza Moyúa y Doña Casilda. Ambas, en cuyo montaje lleva el Ayuntamiento días trabajando, combinarán luz y sonido y se incorporarán como un atractivo más al paisaje navideño de la ciudad, visual y sonoro:

- En la Plaza Moyúa se levantará un árbol de grandes dimensiones. Para ello, se ha tapado la fuente con una plataforma sobre la que se ubica el árbol.

- En el Parque de Doña Casilda se está instalando un gran túnel de luz más de setenta metros de longitud.

En ambos casos, las estructuras no solo tendrán luz, sino que también serán sonoras. Así, se han programado tres canciones por cada uno de los elementos, que sonarán en perfecta sincronía con las proyecciones lumínicas. Y lo harán en seis pases diferenciados (tres en Moyúa y tres en Doña Casilda), con horas alternas.

- El Gran Árbol de Moyúa sonará al ritmo de Hator hator, El tamborilero, y Santa Claus is coming to town (Frank Sinatra). Y los pases tendrán lugar, cada tarde, a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

- Por su parte, los espectáculos del Túnel de Doña Casilda, incluirán también Hator hator, y además It’s beginning to look a lot like Chritsmas (Michael Buble) y Happy Chritsmas de John Lennon. En este caso, los pases tendrán lugar a las 18:30, a las 19:30 y a las 20:30.

Además de estas novedades, al igual que el año pasado, se colocarán diferentes baldosas iluminadas por toda la ciudad, una por distrito, en las siguientes ubicaciones:

Distrito 1: Plaza Eugenio Olabarrieta, en Zorrotzaurre.

Distrito 2: Barrio de Arabella, junto a los aparatos biosaludables.

Distrito 3: Jardines de Garai, en Txurdinaga.

Distrito 4: Campa Basarrate, en Santutxu.

Distrito 5: Campa Ibaizabal, en la Peña.

Distrito 6: Calle Ercilla, en Indautxu

Distrito 7: Confluencia de calles Camilo Villabaso y Diaz Emparantza, en Errekalde.

Distrito 8: Plaza Azoka, en Zorrotza.

Asimismo, y para dar la bienvenida a quienes nos visiten las próximas semanas, en los accesos principales a la Villa (Juan de Garai, Avenida Sabino Arana, Avenida Zumalacárregui, entrada a Miribilla por Miraflores, Kastrexana y Zorrotza) se han colocado seis letreros con la felicitación navideña de ‘Zorionak’ y la B de Bilbao.