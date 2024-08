De Coppola a Sorrentino, en la sección Perlak del Zinelmaldi

Andrea Arnold, Jacques Audiard, Sean Baker, Francis Ford Coppola, Emmanuel Courcol, Adam Elliot, Coralie Fargeat, Payal Kapadia, Mohammad Rasoulof, Walter Salles, Hong Sangsoo, Paul Schrader y Paolo Sorrentino mostrarán sus largometrajes en la sección Perlak de la 72 edición del Festival de San Sebastián.

Además, incluirá tres títulos fuera de concurso: 'Marco', con el que Jon Garaño y Aitor Arregi clausurarán Perlak en el Velódromo; el filme de animación 'The Wild Robot' (Robot salvaje), de Chris Sanders, y la no ficción 'Maria Callas: Letters and Memories', de Tom Volf y Yannis Dimolitsas.

Así, la Palma de Oro y una amplia representación del palmarés del último Festival de Cannes, el Oso de Plata-Gran Premio del Jurado de la Berlinale o el Cristal al mejor largometraje en Annecy competirán por el Premio del Público Ciudad de San Sebastián, junto a otras películas seleccionadas en la Mostra de Venecia y el Festival de Toronto, entre otras citas.

'Emilia Pérez', que brindó a Jacques Audiard (París, 1952) el Premio del Jurado en el último Festival de Cannes, inaugurará Perlak a concurso. El elenco femenino integrado por Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez y Adriana Paz ganó también de modo colectivo el Premio a la mejor actriz por esta película en la que un narco mexicano decide cambiar de sexo y en cuyo reparto también figura Edgar Ramírez.

Andrea Arnold (Dartford, 1961) mostrará en Perlak 'Bird', película incluida en la Sección Oficial de Cannes, donde ha sido tres veces ganadora del Premio del Jurado. El nuevo trabajo de la cineasta británica narra la historia de una adolescente de 12 años que vive con su padre y hermano en una casa ocupada en el norte de Kent.

'Anora', la película ganadora de la última Palma de Oro de Cannes, también figura en la selección de Perlak. Su autor, Sean Baker (Summit, 1971), plantea la peripecia de una joven trabajadora sexual de Brooklyn que se casa con un oligarca ruso. Será la tercera participación del director estadounidense en la sección.

Francis Ford Coppola (Detroit, 1939) también concursó en la última edición del festival galo con 'Megalopolis', una épica fábula romana ambientada en una imaginaria América y protagonizada, entre otras figuras, por Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza y Shia LaBeouf. Ganador de seis Oscars, incluido uno en reconocimiento a toda su trayectoria, en 2002 Coppola se alzó con el Premio Especial 50 Aniversario del Festival de San Sebastián, donde al inicio de su carrera logró la Concha de Oro con 'The Rain People' (1969).