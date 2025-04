El comité de huelga de Bridgestone Basauri convoca tres nuevos paros para los días 24, 25 y 26 de abril

El comité de huelga de Bridgestone Basauri ha decidido convocar tres nuevas jornadas de paro para los días 24, 25 y 26 de abril contra el ERE anunciado por la empresa que afecta a 335 trabajadores de la planta vizcaína. La producción de la plantas de Bridgestone Basauri y Usansolo se ha vuelto a parar este martes por la tercera de las huelgas convocadas en contra del ERE planteado por la empresa y la plantilla se ha concentrado ante la fábrica bajo el lema "¡Juntos y juntas, defendamos lo que es nuestro. El futuro no se espera, se lucha!".

Tras indicar que se ha conseguido un seguimiento del 100% en las plantas de Basauri Torrelavega y Usansolo "dando, una vez más, demostración de un comportamiento ejemplar por parte de los trabajadores", desde el comité de huelga han explicado que han consensuado pedir a la autoridad laboral las convocatorias de huelgas desde el 24 de abril hasta el 31 de mayo, pero, de momento, han activado los días 24, 25 y 26 de abril, y están estudiando "medidas de visibilidad social" que propondrán a los trabajadores próximamente.

El comité de huelga, que ha anunciado también la celebración de una asamblea general de trabajadores el 25 de abril, a las 11.00 horas, ha justificado estas movilizaciones y huelgas por "el total inmovilismo de la empresa, su falta de empatía y su técnica de jugar al desgaste con la paciencia y el ánimo de los trabajadores".

"No caigamos en su juego y continuemos con la lucha", ha pedido, para lamentar que "la excelente conducta y responsabilidad de la plantilla no se ve acompañada por la que tiene la dirección". En ese sentido, han reconocido que "limitarse en las reuniones a decir que somos más caros que Polonia y tomar medidas ridículas de recorte de costos cuando hace no tanto llegamos a ser en momentos más baratos que Polonia, no nos da mucha confianza en esta dirección".